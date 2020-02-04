Промес выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Хавбек Квинси Промес травмировался в игре 21-го тура чемпионата Нидерландов против "ПСВ" (1:0).

Промес на 35-й минуте игры "Аякс" - "ПСВ" стал автором гола в ворота гостей, а десять минут спустя был вынужден покинуть поле. Пресс-служба амстердамцев утверждает, что у Квинси диагностирована травма подколенного сухожилия. Для восстановления 28-летнему хавбеку понадобится несколько ближайших недель.

В текущем сезоне на счету Промеса 24 матча за "Аякс" во всех турнирах, 15 голов и пять ассистов.