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Промес выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Нидерланды
(1 голосов)

Футболист травмировался в матче с ПСВ

Промес выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Новина українською

Хавбек Квинси Промес травмировался в игре 21-го тура чемпионата Нидерландов против "ПСВ" (1:0).

Промес на 35-й минуте игры "Аякс" - "ПСВ" стал автором гола в ворота гостей, а десять минут спустя был вынужден покинуть поле. Пресс-служба амстердамцев утверждает, что у Квинси диагностирована травма подколенного сухожилия. Для восстановления 28-летнему хавбеку понадобится несколько ближайших недель.

В текущем сезоне на счету Промеса 24 матча за "Аякс" во всех турнирах, 15 голов и пять ассистов.

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В статье: Аякс (Амстердам) Куинси Промес Квинси Промес
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Комментарии (1)
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skopa (Харьков)
04.02.2020 в 17:17
Хорош, но хрустален...
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