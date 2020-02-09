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В матче ПСВ защитник Виллема II отдал пас в собственные пустые ворота. ВИДЕО автогола

Нидерланды
(1 голосов)

Майк Ндайишимийе точно закатил мяч в цель...

В матче ПСВ защитник Виллема II отдал пас в собственные пустые ворота. ВИДЕО автогола
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В матче 22-го тура чемпионата Нидерландов "ПСВ" дома уверенно обыграл "Виллем II" со счетом 3:0.

Особенно примечательным вышел последний гол в этой встрече. Игрок гостей Майк Ндайишимийе в самой концовке основного времени отдавал пас на голкипера, но не увидел, что вратарь "Виллема" выбежал с ворот и точно закатил мяч в пустые ворота...

22-й тур Эредивизи

ПСВ - Виллем II - 3:0
Голы: Дюмфрис, 32, Томас, 70, Ндайишимий, 90

Вашему вниманию видео курьезного автогола

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В статье: ПСВ (Эйндховен) "Виллем ІІ" (Тилбург)
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Комментарии (2)
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Камонплей
09.02.2020 в 20:17
вратарь уже пошел очередь в душ занимать, а тут этот
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Лекарь (село Дарница)
09.02.2020 в 18:47
Как бы, что делал вратарь - история темная
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