Нидерланды
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В матче ПСВ защитник Виллема II отдал пас в собственные пустые ворота. ВИДЕО автогола
Майк Ндайишимийе точно закатил мяч в цель...
В матче 22-го тура чемпионата Нидерландов "ПСВ" дома уверенно обыграл "Виллем II" со счетом 3:0.
Особенно примечательным вышел последний гол в этой встрече. Игрок гостей Майк Ндайишимийе в самой концовке основного времени отдавал пас на голкипера, но не увидел, что вратарь "Виллема" выбежал с ворот и точно закатил мяч в пустые ворота...
22-й тур Эредивизи
ПСВ - Виллем II - 3:0
Голы: Дюмфрис, 32, Томас, 70, Ндайишимий, 90
Вашему вниманию видео курьезного автогола
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Комментарии (2)
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Камонплей
09.02.2020 в 20:17
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Лекарь (село Дарница)
09.02.2020 в 18:47
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