В матче ПСВ защитник Виллема II отдал пас в собственные пустые ворота. ВИДЕО автогола

В матче 22-го тура чемпионата Нидерландов "ПСВ" дома уверенно обыграл "Виллем II" со счетом 3:0.

Особенно примечательным вышел последний гол в этой встрече. Игрок гостей Майк Ндайишимийе в самой концовке основного времени отдавал пас на голкипера, но не увидел, что вратарь "Виллема" выбежал с ворот и точно закатил мяч в пустые ворота...

22-й тур Эредивизи

ПСВ - Виллем II - 3:0

Голы: Дюмфрис, 32, Томас, 70, Ндайишимий, 90

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