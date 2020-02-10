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Тренер Аякса подтвердил, что клуб хочет летом вернуть Вертонгена
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Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг подтвердил, что его клуб внимательно следит за ситуацией вокруг Яна Вертонгена. У игрока этим летом заканчивается контракт с клубом.
"У "Аякса" и Яна есть общая история и конечно мы внимательно следим за ним. Думаю, что он мог бы подойти нашему клубу.
Для нас не очень важно, что скоро ему будет 33 года. В клубе нет возрастных ограничений. Если футболист по-настоящему качественный - возраст не имеет особого значения", - цитирует наставника Voetbal International.
Вертонген выступал за "Аякс" на протяжении шести лет, после чего перебрался в "Тоттенхэм".