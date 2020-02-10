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Тренер Аякса подтвердил, что клуб хочет летом вернуть Вертонгена

Нидерланды
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Тренер Аякса подтвердил, что клуб хочет летом вернуть Вертонгена
UA-Футбол
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Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг подтвердил, что его клуб внимательно следит за ситуацией вокруг Яна Вертонгена. У игрока этим летом заканчивается контракт с клубом.

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"У "Аякса" и Яна есть общая история и конечно мы внимательно следим за ним. Думаю, что он мог бы подойти нашему клубу.

Для нас не очень важно, что скоро ему будет 33 года. В клубе нет возрастных ограничений. Если футболист по-настоящему качественный - возраст не имеет особого значения", - цитирует наставника Voetbal International.

Вертонген выступал за "Аякс" на протяжении шести лет, после чего перебрался в "Тоттенхэм".

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В статье: Аякс (Амстердам) Ян Вертонген Тоттенхэм (Лондон) Эрик тен Хаг
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