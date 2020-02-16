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Хунтелар достиг отметки в 400 голов за карьеру

Нидерланды
(1 голосов)

Из них - 151 за "Аякс"

Хунтелар достиг отметки в 400 голов за карьеру
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В рамках 23-го тура Эредивизи "Аякс" победил "Валвейк" 3:0.

В составе хозяев забитым мячем отметился форвард Клас-Ян Хунтелар. Голландец забил 3-й гол "Аякса" в этом матче.

Таким образом, 36-летний Хунтелар достиг отметки в 400 голов за игровую карьеру.

В футболке "Аякса" Клас-Ян забил 151 мяч. Также нападающий забивал в составе мадридского "Реала", "Милана" и "Шальке".

Хунтелар достиг отметки в 400 голов за карьеру - изображение 1

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В статье: Аякс (Амстердам) Клас-Ян Хунтелар
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Источник:
Opta
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
16.02.2020 в 20:03
А починав ЯСКРАВО разом Мілевським... Просто один народився у країні де кожен розуміє, що він коваль свого буття а інший "Не надо думать - с нами тот, Кто все за нас решит." А тут прийшов перший млн і можна розслабитись.
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