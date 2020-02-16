Нидерланды
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Хунтелар достиг отметки в 400 голов за карьеру
Из них - 151 за "Аякс"
В рамках 23-го тура Эредивизи "Аякс" победил "Валвейк" 3:0.
В составе хозяев забитым мячем отметился форвард Клас-Ян Хунтелар. Голландец забил 3-й гол "Аякса" в этом матче.
Таким образом, 36-летний Хунтелар достиг отметки в 400 голов за игровую карьеру.
В футболке "Аякса" Клас-Ян забил 151 мяч. Также нападающий забивал в составе мадридского "Реала", "Милана" и "Шальке".
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Источник:Opta
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Spokoyno (Киев)
16.02.2020 в 20:03
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