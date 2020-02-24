  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Зиеш: Мне нравится атакующий футбол Челси и стиль игры
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зиеш: Мне нравится атакующий футбол Челси и стиль игры

Нидерланды
(1 голосов)

Форвард рад, что продолжит карьеру в АПЛ

Зиеш: Мне нравится атакующий футбол Челси и стиль игры
Новина українською

Нападающий амстердамского "Аякса" Хаким Зиеш, который перейдёт в "Челси" по окончании сезона, поделился ожиданиями от трансфера в лондонский клуб.

"Я счастлив, горд и взволнован. Не могу дождаться перехода. „Челси“ — большой клуб, выступающий в сильном чемпионате. Мне нравится стиль игры команды, её атакующий футбол, который подходит мне. Это одна из главных причин, почему я решил перейти в „Челси“.

Фрэнк Лэмпард также сыграл большую роль в моём трансфере. Мы много общались с ним перед заключением сделки, и он оказал на меня положительное впечатление, придал мне уверенности. Это тоже подтолкнуло меня к итоговому решению", — приводит слова Зиеша официальный сайт "Челси".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) Челси (Лондон) Хаким Зиеш Челси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
zavo25
24.02.2020 в 18:45
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...