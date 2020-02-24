Зиеш: Мне нравится атакующий футбол Челси и стиль игры

Нападающий амстердамского "Аякса" Хаким Зиеш, который перейдёт в "Челси" по окончании сезона, поделился ожиданиями от трансфера в лондонский клуб.

"Я счастлив, горд и взволнован. Не могу дождаться перехода. „Челси“ — большой клуб, выступающий в сильном чемпионате. Мне нравится стиль игры команды, её атакующий футбол, который подходит мне. Это одна из главных причин, почему я решил перейти в „Челси“.

Фрэнк Лэмпард также сыграл большую роль в моём трансфере. Мы много общались с ним перед заключением сделки, и он оказал на меня положительное впечатление, придал мне уверенности. Это тоже подтолкнуло меня к итоговому решению", — приводит слова Зиеша официальный сайт "Челси".