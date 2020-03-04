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Аякс подписал 18-летнего полузащитника Сантоса

Нидерланды
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Игрок перейдет на правах свободного агента

Аякс подписал 18-летнего полузащитника Сантоса
Новина українською

"Аякс" заключил контракт с 18-летним полузащитником "Сантоса" Джованни, сообщает пресс-служба клуба.

Джованни перешел в "Аякс" на правах свободного агента, его контракт с голландским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

Игрок должен был перейти к "аяксидам" еще в феврале, но "Сантос" и Федерация футбола Бразилии заблокировали переход. Сегодня, 4 марта "Аякс" получил разрешение от ФИФА на регистрацию Джованни.

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В статье: Аякс (Амстердам) Сантос (Бразилия)
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