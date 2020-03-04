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Аякс подписал 18-летнего полузащитника Сантоса
Игрок перейдет на правах свободного агента
"Аякс" заключил контракт с 18-летним полузащитником "Сантоса" Джованни, сообщает пресс-служба клуба.
Джованни перешел в "Аякс" на правах свободного агента, его контракт с голландским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.
ʙᴇᴍ ᴠɪɴᴅᴏ ɢɪᴏᴠᴀɴɴɪ! ????????— AFC Ajax (@AFCAjax) March 4, 2020
More Brazilian samba to come…⚠️
Игрок должен был перейти к "аяксидам" еще в феврале, но "Сантос" и Федерация футбола Бразилии заблокировали переход. Сегодня, 4 марта "Аякс" получил разрешение от ФИФА на регистрацию Джованни.
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