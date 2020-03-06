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Ван Перси вернется в Фейеноорд, чтобы тренировать форвардов

Нидерланды
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Робин знает, как забивать

Ван Перси вернется в Фейеноорд, чтобы тренировать форвардов
Новина українською

Экс-нападающий национальной сборной Нидерландов Робин Ван Перси войдет в тренерский штаб "Фейеноорда". По информации Goal.com со ссылкой на RTV Rijnmond, 36-летний "Летучий голландец" станет тренером форвардов в команде. Руководство рассчитывает, что лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов поможет словацкому новичку Роберту Боженику.

Ван Перси – воспитанник "Фейеноорда", последние 1,5 года своей профессиональной карьеры он провел в команде из Роттердама. Робин завершил карьеру летом 2019 года и стал экспертом на голландском телевидении.

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С 50 голами он занимает первое место в списке бомбардиров "Оранье".

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В статье: Робин ван Перси Фейеноорд (Роттердам) Роберт Боженик
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