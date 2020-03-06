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В Нидерландах изменят пять футбольных правил

Нидерланды
(1 голосов)

Аут можно будет вводить ногой

В Нидерландах изменят пять футбольных правил
Новина українською

Директор Королевского футбольного союза Нидерландов Хейс де Йонг сообщил об изменении правил игры.

Первое изменение коснётся ввода мяча из аута – вместо вбрасывания руками футболисты смогут разыгрывать его с газона. При исполнении штрафного удара игрок сможет разыграть мяч с самим собой и начать наступление на ворота. Наказание в виде жёлтой карточки будет сопровождаться временным удалением футболиста с поля. Также будет отменён лимит на замены, а с игровым временем будут произведены изменения, чтобы сократить количество минут, в течение которых мяч находится вне игры. Новые правила будут опробованы в молодёжных лигах.

"Не факт, что все эти эксперименты приведут к изменениям футбольных правил. Но мы думаем, что наш долг – подумать о нововведениях, которые сделают футбол более интересным, но не изменят его сути. Это не революция, а эволюция футбола", — цитирует де Йонга Чемпионат со ссылкой на AD.

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В статье: Нидерланды
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Комментарии (2)
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rubizhansky (Рубежное)
06.03.2020 в 18:20
С временным удалением в УПЛ будет весело) В некоторых таймах некоторых матчей по 6 человек гонять мяч будут)
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Serega1111 (Киев)
06.03.2020 в 17:47
Хе.рня в основном
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