  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Бывший тренер Байера возглавит ПСВ
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший тренер Байера возглавит ПСВ

Нидерланды
(1 голосов)

Последним местом работы Шмидта был китайский Бэйцзин Гоань

Бывший тренер Байера возглавит ПСВ
Новина українською

В следующем сезоне главным тренером эйндховенского ПСВ станет немецкий специалист Роджер Шмидт, который ранее работал в леверкузенском "Байере".

ПСВ на своём официальном сайте объявил о подписании соглашения со Шмидтом сроком на два года. Эрнест Фабер, исполняющий обязанности главного тренера ПСВ после увольнения Марка Ван Боммела в декабре, вновь возглавит академию голландского клуба.

Последним местом работы 52-летнего Шмидта был китайский "Бэйцзин Гоань", с поста главного тренера этой команды специалист ушёл в июне 2019 года. До этого наставник возглавлял "Ред Булл Зальцбург", леверкузенский "Байер", "Падерборн" и другие немецкие клубы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Байер (Леверкузен) ПСВ (Эйндховен) Роджер Шмидт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...