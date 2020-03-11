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Бывший тренер Байера возглавит ПСВ
Последним местом работы Шмидта был китайский Бэйцзин Гоань
В следующем сезоне главным тренером эйндховенского ПСВ станет немецкий специалист Роджер Шмидт, который ранее работал в леверкузенском "Байере".
ПСВ на своём официальном сайте объявил о подписании соглашения со Шмидтом сроком на два года. Эрнест Фабер, исполняющий обязанности главного тренера ПСВ после увольнения Марка Ван Боммела в декабре, вновь возглавит академию голландского клуба.
Последним местом работы 52-летнего Шмидта был китайский "Бэйцзин Гоань", с поста главного тренера этой команды специалист ушёл в июне 2019 года. До этого наставник возглавлял "Ред Булл Зальцбург", леверкузенский "Байер", "Падерборн" и другие немецкие клубы.