Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Еще два европейских чемпионата приостановлены из-за коронавируса
Интересно, как они потом будут догонять график?
Коронавирус продолжает крушить футбольный график. В списке приостановленных чемпионатов сразу два пополнения.
До 31-го марта "поставлены на паузу" матчи чемпионата Нидерландов. Помимо этого, зрители не смогут следить за матчами португальского первенства. Здесь сроки приостановки не сообщаются, но ближайший тур точно не будет сыгран.
De maatregel houdt in:— Eredivisie (@eredivisie) March 12, 2020
Speelronde 27: uitgesteld
Speelronde 28: uitgesteld
Het is nog onbekend wat de gevolgen van de maatregelen zijn. Zodra hier meer informatie over bekend is, zullen wij jullie hierover informeren #eredivisie #onsvoetbal pic.twitter.com/nxmHNoVym3
Отметим, что по сообщениями СМИ, в ближайший вторник должны объявить о переносе Евро-2020 на следующий год.