Еще два европейских чемпионата приостановлены из-за коронавируса

Коронавирус продолжает крушить футбольный график. В списке приостановленных чемпионатов сразу два пополнения.

До 31-го марта "поставлены на паузу" матчи чемпионата Нидерландов. Помимо этого, зрители не смогут следить за матчами португальского первенства. Здесь сроки приостановки не сообщаются, но ближайший тур точно не будет сыгран.

De maatregel houdt in:



Speelronde 27: uitgesteld

Speelronde 28: uitgesteld



Het is nog onbekend wat de gevolgen van de maatregelen zijn. Zodra hier meer informatie over bekend is, zullen wij jullie hierover informeren #eredivisie #onsvoetbal pic.twitter.com/nxmHNoVym3