  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Еще два европейских чемпионата приостановлены из-за коронавируса
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Еще два европейских чемпионата приостановлены из-за коронавируса

Нидерланды
(2 голосов)

Интересно, как они потом будут догонять график?

Еще два европейских чемпионата приостановлены из-за коронавируса
UA-Футбол
Новина українською

Коронавирус продолжает крушить футбольный график. В списке приостановленных чемпионатов сразу два пополнения.

Читайте такжеФутбол и коронавирус: какие матчи перенесены или будут сыграны без зрителей

До 31-го марта "поставлены на паузу" матчи чемпионата Нидерландов. Помимо этого, зрители не смогут следить за матчами португальского первенства. Здесь сроки приостановки не сообщаются, но ближайший тур точно не будет сыгран.

Отметим, что по сообщениями СМИ, в ближайший вторник должны объявить о переносе Евро-2020 на следующий год.

Читайте такжеСМИ: Евро-2020 будет перенесен на следующий год
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эредивизия Примейра коронавирус
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...