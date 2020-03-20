  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Ван Перси: Я за объединенный чемпионат Бельгии и Нидерландов
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ван Перси: Я за объединенный чемпионат Бельгии и Нидерландов

Нидерланды
(1 голосов)

По мнению экс-игрока, такой шаг повысит уровень чемпионата

Ван Перси: Я за объединенный чемпионат Бельгии и Нидерландов
Новина українською

Бывший нападающий сборной Голландии Робин ван Перси поддержал идею создания объединенного чемпионата Бельгии и Нидерландов. По его словам, это повысит уровень команд в лиге.

"Честно говоря, я за объединенную лигу. Все хотят проводить как можно больше матчей на высшем уровне. Это улучшает качество команды. Большие голландские команды иногда играют с весьма слабыми соперниками. В каждом сезоне таких матчей достаточно. Почему бы не заменить их такими бельгийскими клубами, как "Андерлехт", "Генк", "Гент"? Это пошло бы на пользу обоим чемпионатам. И страны близко расположены — не нужно длительных переездов, — цитирует AFP ван Перси.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ван Перси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...