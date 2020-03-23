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Чемпионат Нидерландов приостановлен до 1-го июня. Вероятно, что турнир будет завершен досрочно

Нидерланды
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Главное, чтобы подобная судьба не настигла другие чемпионаты

Чемпионат Нидерландов приостановлен до 1-го июня. Вероятно, что турнир будет завершен досрочно
UA-Футбол
Новина українською

Плохие новости для фанатов Эредивизии. Чемпионат Нидерландов приостановлен до 1-го июня.

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Из-за вспышки коронавируса по всей Европе, власти страны решили вести новые сроки карантина. Теперь до начала лета были запрещенны любые массовые мероприятия.

По информации De Telegraaf, сейчас рассматривается вариант возможной остановки сезона. Если же чемпионат доигран не будет, то чемпион не будет определен. Судьба клубов, которые попадут в еврокубки - неизвестна.

Отметим, что на данный в Эредивизии лидируют "Аякс" и "АЗ".

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В статье: Эредивизия коронавирус
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