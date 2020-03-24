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Четыре года назад ушел из жизни трехкратный обладатель Золотого мяча

Нидерланды
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Ему было 68 лет

Четыре года назад ушел из жизни трехкратный обладатель Золотого мяча
UA-Футбол
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Четыре года назад, 24-го марта 2016-го года, ушел из жизни легендарный голландский игрок Йохан Кройфф. Бывший игрок "Барселоны", "Аякса" и сборной Нидерландов умер из-за рака легких.

На протяжении своей карьеры, которая началась в "Аяксе", выдающийся нидерландец трижды становился обладателем Золотого мяча, в семидесятых годах в составе "Аякса" трижды выигрывал КЭЧ, становился чемпионом Нидерландов в составе двух разных команд, был также чемпионом Испании.

После завершения карьеры футболиста работал тренером и добился не меньших успехов. Уже как тренер выигрывал КЭЧ, КОК, а также чемпионат Испании, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Кубок Нидерландов.

Со сборной своей страны брал серебро чемпионата мира и бронзу чемпионата Европы. Признан одним из лучших игроков ХХ века.

Его сын Йорди Кройф – также профессиональный футболист в прошлом (даже играл в Украине, за донецкий "Металлург").

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В статье: Йохан Кройфф
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