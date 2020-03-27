Игрок Аякса вышел из комы: он одобрил переход Де Йонга в Барсу, а Ван Де Бек видел в нем топ-футболиста

Экс-полузащитник "Аякса" Абдельхак Нури вышел из комы, в которой находился с лета 2017 года. 22-летний голландец уже реагирует на окружение и может находиться в инвалидном кресле. Близкие родственники и партнеры Аппи (прим. ред. – прозвище футболиста) начали высказываться в прессе по поводу хорошей новости (Voetbal International, De Wereld Draait Door).

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"Брат вернулся домой и понимает, где находится. Он больше не в коме: спит, ест и даже чихает, но не встает с кровати – Абдельхак все еще сильно зависит от нас. Иногда он может дать утвердительный ответ бровями или улыбкой, но то, что просто для нас, для него – спорт высших достижений", – не скрывал радости брат Нури.

"В то время я все еще не знал, куда идти. Когда его мать внесла в список "Барселону" и поднесла к нему, то Аппи дал понять, что он согласен – поднял бровь. Это был очень хороший момент", – поделился Френки Де Йонг.

"У него хорошая техника, он всегда думал быстрее остальных и часто удивлял партнеров. Иногда я даже смеялся – играть рядом с ним настоящее веселье. Он бы не выпадал в сегодняшнем "Аяксе". Я считаю, что у Аппи были все качества, чтобы стать топ-игроком. К сожалению, мы никогда не узнаем об этом", – сказал Ван Де Бек.

Трагический инцидент произошел летом 2017 года во время товарищеского матча с "Вердером" – Нури потерял сознание и был госпитализирован на вертолете. Врачи обнаружили необратимые повреждения мозга.