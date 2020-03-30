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Промес нарушил условия карантина

Нидерланды
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В клубе уже отреагировали на выходку игрока

Промес нарушил условия карантина
Новина українською

Полузащитник "Аякса" Квинси Промес нарушил условия карантина, введённого в Нидерландах на фоне пандемии коронавируса.

В социальных сетях появилось видео, на котором 28-летний футболист играет в Амстердаме в компании нападающего "Гронингена" Дайшона Редана и ещё нескольких друзей.

На поведение Промеса уже отреагировали представители "Аякса".

"Мы обсудим эту ситуацию с Квинси и оставим это внутри клуба", — приводит заявление членов клуба vtbl.nl.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 33 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 151 тыс.

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В статье: Аякс (Амстердам) Куинси Промес Квинси Промес
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