"Мы не лучшие танцоры". Ван Перси показал, как проводит время вместе с сыном на карантине

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и сборной Нидерландов Робин Ван Перси опубликовал видео тренировки с сыном в условиях самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.

Они станцевали с мячом в ритме быстрого танго. Предлагаем оценить, что вышло из танцевально-футбольного эксперимента. Сам Робин отметил:

We’re not the best dancers but put a ball at our feet and.. ???? Having some fun with Shaqueel in the garden ???????? Stay safe everyone ???? pic.twitter.com/FxooTs97KS