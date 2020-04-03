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"Мы не лучшие танцоры". Ван Перси показал, как проводит время вместе с сыном на карантине

Нидерланды
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РВП в деле

"Мы не лучшие танцоры". Ван Перси показал, как проводит время вместе с сыном на карантине
Новина українською

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и сборной Нидерландов Робин Ван Перси опубликовал видео тренировки с сыном в условиях самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.

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Они станцевали с мячом в ритме быстрого танго. Предлагаем оценить, что вышло из танцевально-футбольного эксперимента. Сам Робин отметил:

"Мы не лучшие танцоры, но как только мяч оказывается у наших ног… Развлекаемся с Шакилом в саду. Оставайтесь в безопасности".

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В статье: Робин ван Перси коронавирус карантин
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