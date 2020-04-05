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Луи ван Гал: Некоторые клубы пытаются использовать ситуацию с коронавирусом для своей выгоды

Нидерланды
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Экс-наставник уверен, что чемпионаты должны быть завершены

Луи ван Гал: Некоторые клубы пытаются использовать ситуацию с коронавирусом для своей выгоды
Новина українською

Бывший главный тренер "Аякса", "Барселоны" и "Баварии" Луи ван Гал прокомментировал идею досрочного завершения чемпионата Нидерландов из-за коронавируса. Ранее она была предложена спортивным директором "Аякса" Марком Овермарсом.

"УЕФА и ФИФА должны быть готовы скорректировать правила, предоставить пространство для маневра, и тогда мы сможем начать работать. Потом сможем немного продлить следующий сезон, увеличив количество матчей в неделю.

Есть клубы, которые пытаются использовать коронавирус для своей выгоды. После 25 туров "Аякс" не может быть чемпионом. У АЗ столько же очков, позади лишь 3/4 чемпионата. Разве это не имеет значения?" – цитирует ван Гала Algemeen Dagblad.

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В статье: Аякс (Амстердам) Марк Овермарс Луи Ван Гал коронавирус
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