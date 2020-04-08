Игроки сборной Нидерландов и KNVB выделят крупную сумму на помощь футболу страны

Футболисты национальной сборной Нидерландов (женской, мужской, молодежной), KNVB (Королевский футбольный союз страны) и спонсор ING выделят 11 миллионов евро на помощь профессиональным и любительским клубам. Деньги будут распределены в пропорции 50 на 50.

В стране около 3 тысяч любительских ассоциаций, в которых состоят больше миллиона членов. Футболист "Ливерпуля" и "Оранье" Вирджил Ван Дейк отметил: