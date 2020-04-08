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Игроки сборной Нидерландов и KNVB выделят крупную сумму на помощь футболу страны
Благородно
Футболисты национальной сборной Нидерландов (женской, мужской, молодежной), KNVB (Королевский футбольный союз страны) и спонсор ING выделят 11 миллионов евро на помощь профессиональным и любительским клубам. Деньги будут распределены в пропорции 50 на 50.
В стране около 3 тысяч любительских ассоциаций, в которых состоят больше миллиона членов. Футболист "Ливерпуля" и "Оранье" Вирджил Ван Дейк отметил:
"Мы играем по всему миру, на самых красивых стадионах, в матчах самого высокого класса, в самых лучших турнирах. Но никогда нельзя забывать о том, с чего мы начали. У всех нас есть прекрасные воспоминания об игре в любительских клубах. Им сейчас нужна помощь. Мы рады, что можем помочь в это трудное время".
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