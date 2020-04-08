  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Игроки сборной Нидерландов и KNVB выделят крупную сумму на помощь футболу страны
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игроки сборной Нидерландов и KNVB выделят крупную сумму на помощь футболу страны

Нидерланды
(1 голосов)

Благородно

Игроки сборной Нидерландов и KNVB выделят крупную сумму на помощь футболу страны
Новина українською

Футболисты национальной сборной Нидерландов (женской, мужской, молодежной), KNVB (Королевский футбольный союз страны) и спонсор ING выделят 11 миллионов евро на помощь профессиональным и любительским клубам. Деньги будут распределены в пропорции 50 на 50.

Читайте также“Это полный бред”. Ван Гал выступил против досрочного завершения чемпионата Нидерландов

В стране около 3 тысяч любительских ассоциаций, в которых состоят больше миллиона членов. Футболист "Ливерпуля" и "Оранье" Вирджил Ван Дейк отметил:

"Мы играем по всему миру, на самых красивых стадионах, в матчах самого высокого класса, в самых лучших турнирах. Но никогда нельзя забывать о том, с чего мы начали. У всех нас есть прекрасные воспоминания об игре в любительских клубах. Им сейчас нужна помощь. Мы рады, что можем помочь в это трудное время".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Нидерланды Виргил ван Дейк Вирджил ван Дейк knvb
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ad.nl

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...