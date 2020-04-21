Официально: Дик Адвокат продлил контракт с Фейеноордом

Дик Адвокат официально продлил контракт с голландским "Фейеноордом". Информацию об этом подтвердила пресс-служба клуба.

Новое соглашение расчитано еще на один сезон и закончится летом 2021-го. Наставник работает с клубом с лета 2019-го. Сейчас они идут на третьем месте.

Адвокат также успел поработать с множеством футбольных клубов и сборных. Наибольшего успеха достиг с "ПСВ" и "Зенитом".