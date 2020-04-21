Нидерланды
Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Дик Адвокат продлил контракт с Фейеноордом
Еще год для опытного специалиста
Дик Адвокат официально продлил контракт с голландским "Фейеноордом". Информацию об этом подтвердила пресс-служба клуба.
Новое соглашение расчитано еще на один сезон и закончится летом 2021-го. Наставник работает с клубом с лета 2019-го. Сейчас они идут на третьем месте.
ᴍᴏʀᴇ ᴛᴏ ᴄᴏᴍᴇ... #Advocaat2021 pic.twitter.com/jHGhVVYp5v— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 21, 2020
Адвокат также успел поработать с множеством футбольных клубов и сборных. Наибольшего успеха достиг с "ПСВ" и "Зенитом".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...