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Официально: Дик Адвокат продлил контракт с Фейеноордом

Нидерланды
(1 голосов)

Еще год для опытного специалиста

Официально: Дик Адвокат продлил контракт с Фейеноордом
UA-Футбол
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Дик Адвокат официально продлил контракт с голландским "Фейеноордом". Информацию об этом подтвердила пресс-служба клуба.

Новое соглашение расчитано еще на один сезон и закончится летом 2021-го. Наставник работает с клубом с лета 2019-го. Сейчас они идут на третьем месте.

Адвокат также успел поработать с множеством футбольных клубов и сборных. Наибольшего успеха достиг с "ПСВ" и "Зенитом".

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В статье: Дик Адвокат Фейеноорд (Роттердам)
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