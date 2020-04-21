Эредивизи под большой угрозой - в Нидерландах запрещены любые массовые мероприятия до 1-го сентября

Крайне вероятно, что сезон Эредивизи будет досрочно завершен. И это несмотря на рекомендации УЕФА.

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально объявил, что на территории страны любые массовые мероприятия не будут проводиться до 1-го сентября.

Сюда причислены и футбольные матчи, которые не могут проводиться даже без зрителей. Реакции от федерации футбола пока что не последовало.

Напомним, что на данный момент в Эредивизи лидируют "Аякс" и "АЗ", которые имеют по 56 пунктов.