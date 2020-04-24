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В АЗ недовольны досрочным завершением сезона - клуб был претендентом на чемпионство

Нидерланды
(1 голосов)

Но теперь чемпионом не будет никто

В АЗ недовольны досрочным завершением сезона - клуб был претендентом на чемпионство
UA-Футбол
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Сегодня официально объявили, что чемпионат Нидерландов был досрочно завершен из-за коронавируса. "АЗ", который делил первую строчку с "Аяксом", недоволен данным решением.

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"Мы неделями работали в фоновом режиме, чтобы разработать несколько сценариев, чтобы предотвратить ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Все наши предложения остались без ответа. Мы очень разочарованы распределением еврокубковых мест. Клуб не согласен с этим решением", - говорится в заявлении "АЗ".

Отметим, что "АЗ" будет играть во 2-м раунде квалификации ЛЧ, в то время как "Аякс" напрямую попал в групповой этап.

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В статье: АЗ (Алкмаар) Эредивизия
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Источник:
"АЗ"
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