Зиеш – о досрочном завершении сезона в Нидерландах: Считаю Аякс неофициальным чемпионом

Вингер "Аякса" Хаким Зийеш раскритиковал решение аннулировать сезон Эредивизии.

Накануне было официально объявлено, что сезон Эредивизии 2019/20 не будет доигран. Никто не вылетит, никто не станет чемпионом, дивизион не получит новичков.

"Что это за чепуха? Мы в любом случае был на вершине таблицы. Все эти разговоры, что АЗ заслуживает титул больше нас, основываются лишь на том, что они дважды обыграли нас. Разве разница мячей уже не имеет значения? Это чушь, конечно. Как ПСВ стал чемпионом в 2007 году? Именно, благодаря разнице в один гол.

Ладно, тогда мы неофициальные чемпионы. Конечно, я бы предпочел выиграть титул на поле, но если и выбирать один клуб, который можно назвать чемпионом, то это "Аякс".

Знаете, я не тот, кто влюбляется в клуб, я никогда таким не был. Целовать эмблему клуба — это не мое. Я просто остаюсь собой и не притворяюсь. Однако я должен признать, что "Аякс" всегда будет особенным местом для меня. "Аякс" по-настоящему стал моим клубом. Я смог быть собой в Амстердаме и прибавил как футболист", — сообщил Зийеш AD.