Утрехт будет судиться с нидерландской федерацией из-за распределения еврокубковых мест

Решение королевской нидерландской федерации футбола досрочно завершить сезон вызвало большой скандал. КНФФ объявила, что чемпион в сезоне 19/20 провозглашен не будет, еврокубковые места распределены с учетом текущих позиций, кроме того не будет вылетов и повышений.

Одним из самых яростных противников решения федерации стал “Утрехт”, который дважды был лишен шанса получить место в еврокубках. Во-первых, “Утрехт” должен был сыграть в финале Кубка Нидерландов, а во-вторых уступил пятое, еврокубковое место “Виллем II” только потому, что сыграл на матч меньше. “Утрехт” отставал от “Виллем II” на три очка, но имел лучшую разницу мячей. Президент “Утрехта” Франс ван Семерен подтвердил, что клуб готовит иск к КНФФ.

Рассматривает вариант с иском и клуб второго дивизиона “Камбюр”, который лидировал в лиге с 11-очковым отрывом от третьего места. Тренер “Камбюра” Хенк де Йонг назвал решением федерации “самым позорным событием в истории нидерландского спорта”.

Раздумывает над возможными действиями “АЗ”, который в отличие от “Аякса” будет участвовать в квалификации Лиги чемпионов. Клуб из Алкмара дважды по ходу сезона обыграл “Аякс” и уступил ему только по разнице мячей.

Но и у “Аякса” есть повод для недовольства. Амстердамцы против инициативы федерации, согласно которой им придется отдать 25% призовых от участия в групповом раунде Лиги чемпионов в фонд помощи нидерландским клубам.