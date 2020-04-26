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Нидерландская федерация просить правительство помочь клубам справиться с 400-миллионными убытками

Нидерланды
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Клубы недополучили доходы из-за остановки чемпионата

Нидерландская федерация просить правительство помочь клубам справиться с 400-миллионными убытками
UA-Футбол
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Правительство Нидерландов запретило проводить в стране спортивные мероприятия до первого сентября. Местная федерация футбола была вынуждена завершить сезон в Эредивизи без объявления чемпиона, и теперь просит выделить средства на выживание клубов. Речь идет о 400 млн евро.

В распоряжении издания NOS.nl оказалось письмо, которое написал президент королевской федерации футбола Нидерландов Эрик Гюдде.

"Мы бьем тревогу о последствиях для нашего сектора. Мы просим вас помочь нам в поисках творческих, реалистических и доступных решений для профессионального футбола", – говорится в письме, которое было адресовано мэрам городов, министру спорта Мартину ван Рейну, министру правосудия и безопасности Ферду Грапперхаусу и палате представителей.

"Профессиональным клубам сложно сократить свои расходы. Это выплаты по контрактам, амортизационные отчисления, расходы на аренду и техническое обслуживание. Чтобы справиться со всем этим и гарантировать выживание сектора, нужна помощь и сотрудничество правительства".

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По словам Гюдде, больше половины недополученного дохода в 300 млн евро – это выручка от матчдея и спонсорские контракты. Также клубы могут потерять около 100 млн из-за падения трансферного рынка, который является важным источником дохода для нидерландских клубов.

Гюдде опасается, что нидерландские клубы окажутся в невыгодной позиции по отношению к клубам из лиг, которые могут быть доиграны. "Мы должны обезопасить нидерландский футбол от изоляции в Европе. Позициям нидерландских клубов в Европе может быть нанесен большой ущерб".

Королевская федерация футбола Нидерландов позже подтвердила достоверность письма.

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