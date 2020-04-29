"Барселона – это мой дом". Голкипер Аякса сообщил, что покинет Амстердам

Вратарь нидерландского "Аякса" Андре Онана заявил, что в следующее трансферное окно покинет Амстердам. Цитирует Онана Canal+ Afrique. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Барселоны". Также напомним, что Хаким Зиеш, партнер Андре по команде, уже подписал контракт с "Челси".

"Не хочу, чтобы меня поняли неправильно, я всем доволен в "Аяксе" и благодарен клубу. Я провел 5 замечательных лет здесь, но пришло время, чтобы сделать следующий шаг. Не знаю, что произойдет, но мои амбиции – предельно ясны".