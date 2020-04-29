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"Барселона – это мой дом". Голкипер Аякса сообщил, что покинет Амстердам

Нидерланды
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Его одноклубник перешел в "Челси" – кого выберет Онана?!

"Барселона – это мой дом". Голкипер Аякса сообщил, что покинет Амстердам
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Вратарь нидерландского "Аякса" Андре Онана заявил, что в следующее трансферное окно покинет Амстердам. Цитирует Онана Canal+ Afrique. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Барселоны". Также напомним, что Хаким Зиеш, партнер Андре по команде, уже подписал контракт с "Челси".

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"Не хочу, чтобы меня поняли неправильно, я всем доволен в "Аяксе" и благодарен клубу. Я провел 5 замечательных лет здесь, но пришло время, чтобы сделать следующий шаг. Не знаю, что произойдет, но мои амбиции – предельно ясны".

"Барселона"? Трудно сказать, у меня до сих пор отличные отношения с президентом и тренерами. Этот клуб – мой дом, я уже говорил об этом ранее. Если мне придется вернуться, то я сделаю это. Но сейчас мы все еще далеки от соглашения. Я волнуюсь только о футболе, об остальном позаботятся мои агенты".

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В статье: Аякс (Амстердам) Барселона Андре Онана
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Источник:
Goal.com

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