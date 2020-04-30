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УЕФА может лишить Нидерланды одного места в еврокубках

Нидерланды
(1 голосов)

Пострадает Виллем II

УЕФА может лишить Нидерланды одного места в еврокубках
Новина українською

УЕФА может не допустить "Виллем II" до участия в Лиге Европы и лишить Нидерланды пятого слота в еврокубках, сообщает AD.

Чемпионат Нидерландов из-за пандемии коронавируса был завершён досрочно. Финальный матч Кубка страны также был отменён, а путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы, которая предназначалась обладателю Кубка, было решено предоставить "Виллему II", который занимает 5-е место в турнирной таблице Эредивизии.

По данным источника, УЕФА может не одобрить решение Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) и не допустить "Виллем II" до участия во втором отборочном раунде Лиги Европы. В таком случае Нидерланды в еврокубковом сезоне-2020/2021 представят четыре клуба вместо пяти.

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В статье: Чемпионат Нидерландов Эрадивизие
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
30.04.2020 в 17:56
А по какой причине УЕФА может встать в позу?
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Dyadya Vitya (Луцьк)
30.04.2020 в 18:06
Тому що УЄФА командир цього турніру, і взагалі всієї футбольної Європи ))
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