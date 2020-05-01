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Правительство Голландии выделит 110 миллионов евро на поддержку клубов

Нидерланды
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Финансы будут разделены на две части

Правительство Голландии выделит 110 миллионов евро на поддержку клубов
Новина українською

Правительство Голландии выделит 110 миллионов евро на поддержку спортивных ассоциаций в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте Королевского футбольного союза Нидерландов.

Как пишет источник, сумма будет разделена на 2 части: 90 и 20 миллионов евро. 90 миллионов евро будут распределены по спортивным клубам в качестве компенсации за арендную плату в период с 1 марта по 1 июня 2020 года. Остальные деньги будут направлены клубам, которые обладают собственной инфраструктурой.

"В Голландии уникальная спортивная инфраструктура, мы не можем ее потерять, — сказал директор по любительскому футболу Голландии Ян Дирк ван дер Зее. — Эта инфраструктура бесценна для наших граждан, их здоровья и социальной активности.

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В статье: Чемпионат Нидерландов Эрадивизие
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