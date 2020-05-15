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Зиеш, перед трансфером в Челси, получил приз игрока года в Аяксе
Третий приз подряд
Из-за досрочного завершения Эредивизи, "Аякс" вручил приз лучшему игроку года. Награду получил Хаким Зиеш.
Отметим, что для вингера этот приз стал третим подряд. Всего в сезоне он успел отметиться 8 голами и 21 голевой передачей.
1, 2, & ????. Ajax Player of the Year: ???????????????????? ???????????????????????? #WizardOfAMS pic.twitter.com/sOLdTCcXAU— AFC Ajax (@AFCAjax) May 15, 2020
Уже летом Зиеш отправится в "Челси" - лондонцы выкупили его контракт за 40 миллионов евро.
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