Зиеш, перед трансфером в Челси, получил приз игрока года в Аяксе

Из-за досрочного завершения Эредивизи, "Аякс" вручил приз лучшему игроку года. Награду получил Хаким Зиеш.

Отметим, что для вингера этот приз стал третим подряд. Всего в сезоне он успел отметиться 8 голами и 21 голевой передачей.

Уже летом Зиеш отправится в "Челси" - лондонцы выкупили его контракт за 40 миллионов евро.