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Зиеш, перед трансфером в Челси, получил приз игрока года в Аяксе

Нидерланды
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Третий приз подряд

Зиеш, перед трансфером в Челси, получил приз игрока года в Аяксе
UA-Футбол
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Из-за досрочного завершения Эредивизи, "Аякс" вручил приз лучшему игроку года. Награду получил Хаким Зиеш.

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Отметим, что для вингера этот приз стал третим подряд. Всего в сезоне он успел отметиться 8 голами и 21 голевой передачей.

Уже летом Зиеш отправится в "Челси" - лондонцы выкупили его контракт за 40 миллионов евро.

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В статье: Аякс (Амстердам) Челси (Лондон) Хаким Зиеш
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