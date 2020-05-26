  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Экс-игрок Ливерпуля сменит Адвоката на тренерском мостике Фейеноорда
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок Ливерпуля сменит Адвоката на тренерском мостике Фейеноорда

Нидерланды
(2 голосов)

Летом следующего года

Экс-игрок Ливерпуля сменит Адвоката на тренерском мостике Фейеноорда
Новина українською

Бывший полузащитник "Фейеноорда" и английского "Ливерпуля", а сейчас тренер юниорской команды U-19 Дирк Кюйт станет главным тренером команды по завершению следующего сезона.

По информации Voetbal Primeur со ссылкой на De Telegraaf, 39-летний голландец сменит Дика Адвоката в роттердамской команде летом 2021 года. Источник отмечает, что в тренерский штаб Кюйта войдет бывший форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Швеции Хенрик Ларссон.

Читайте такжеЛевченко: В Нидерландах государство помогает клубам

Ранее мы сообщали, что 72-летний Дик Адвокат официально продлил контракт с голландским клубом как раз до лета следующего года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дик Адвокат Дик Адвокаат Дирк Кюйт Фейеноорд (Роттердам) Хенрик Ларссон
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
VB

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...