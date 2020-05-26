Экс-игрок Ливерпуля сменит Адвоката на тренерском мостике Фейеноорда

Бывший полузащитник "Фейеноорда" и английского "Ливерпуля", а сейчас тренер юниорской команды U-19 Дирк Кюйт станет главным тренером команды по завершению следующего сезона.

По информации Voetbal Primeur со ссылкой на De Telegraaf, 39-летний голландец сменит Дика Адвоката в роттердамской команде летом 2021 года. Источник отмечает, что в тренерский штаб Кюйта войдет бывший форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Швеции Хенрик Ларссон.

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Ранее мы сообщали, что 72-летний Дик Адвокат официально продлил контракт с голландским клубом как раз до лета следующего года.