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Загубленный талант: Афеллай оказался ненужен ПСВ и летом покинет клуб бесплатно
И куда голландец перейдет теперь?
"ПСВ" объявил о расставании с Ибрагимом Афеллаем. Голландский полузащитник покинет клуб летом на правах свободного агента.
Он покинет родною команду проведя в текущем сезоне лишь четыре матча. До этого, он в таким же образом ушел из английского "Сток Сити".
???????????????????????????? ????????????????????????????, PSV'er voor het leven. Hopelijk tot snel, Ibi! #HabIBI— PSV (@PSV) May 27, 2020
Афеллай был известен в начале десятых, когда считался одним из талантливых голландских игроков. Тогда он подписал контракт с "Барселоной" и выиграл с клубом Лигу Чемпионом. Однако из-за тяжелых травм не закрепился в Испании и долго скитался по арендам.
За сборную Голландии провел 53 матча и забил 7 голов.