Загубленный талант: Афеллай оказался ненужен ПСВ и летом покинет клуб бесплатно

"ПСВ" объявил о расставании с Ибрагимом Афеллаем. Голландский полузащитник покинет клуб летом на правах свободного агента.

Он покинет родною команду проведя в текущем сезоне лишь четыре матча. До этого, он в таким же образом ушел из английского "Сток Сити".

???????????????????????????? ????????????????????????????, PSV'er voor het leven. Hopelijk tot snel, Ibi! #HabIBI — PSV (@PSV) May 27, 2020

Афеллай был известен в начале десятых, когда считался одним из талантливых голландских игроков. Тогда он подписал контракт с "Барселоной" и выиграл с клубом Лигу Чемпионом. Однако из-за тяжелых травм не закрепился в Испании и долго скитался по арендам.

За сборную Голландии провел 53 матча и забил 7 голов.