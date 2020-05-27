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Загубленный талант: Афеллай оказался ненужен ПСВ и летом покинет клуб бесплатно

Нидерланды
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И куда голландец перейдет теперь?

Загубленный талант: Афеллай оказался ненужен ПСВ и летом покинет клуб бесплатно
UA-Футбол
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"ПСВ" объявил о расставании с Ибрагимом Афеллаем. Голландский полузащитник покинет клуб летом на правах свободного агента.

Он покинет родною команду проведя в текущем сезоне лишь четыре матча. До этого, он в таким же образом ушел из английского "Сток Сити".

Афеллай был известен в начале десятых, когда считался одним из талантливых голландских игроков. Тогда он подписал контракт с "Барселоной" и выиграл с клубом Лигу Чемпионом. Однако из-за тяжелых травм не закрепился в Испании и долго скитался по арендам.

За сборную Голландии провел 53 матча и забил 7 голов.

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В статье: Ибрахим Афеллай ПСВ
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