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Аякс снизит цену на ван де Бека

Нидерланды
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Игрока хотят видеть в Англии и Испании

Аякс снизит цену на ван де Бека
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Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек заинтересовал сразу несколько топ-клубов.

24-летний хавбек находится в сфере интересов "Реала" и "Манчестер Юнайтед". "Аякс" готов рассмотреть возможность снижения цены на ван де Бека. Ранее нидерландский клуб хотел получить за игрока 55 млн евро.

По информации The Times, "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о переходе ван де Бека и предложил "Аяксу" за игрока 40 млн евро.

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В статье: Аякс (Амстердам) Донни ван де Бек
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