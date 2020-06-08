Нидерланды
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Аякс снизит цену на ван де Бека
Игрока хотят видеть в Англии и Испании
Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек заинтересовал сразу несколько топ-клубов.
24-летний хавбек находится в сфере интересов "Реала" и "Манчестер Юнайтед". "Аякс" готов рассмотреть возможность снижения цены на ван де Бека. Ранее нидерландский клуб хотел получить за игрока 55 млн евро.
По информации The Times, "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о переходе ван де Бека и предложил "Аяксу" за игрока 40 млн евро.
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