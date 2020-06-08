  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Ван дер Сар: Аякс не собирается отпускать игроков по дешевке
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ван дер Сар: Аякс не собирается отпускать игроков по дешевке

Нидерланды
(1 голосов)

Некоторые игроки сейчас на слуху

Ван дер Сар: Аякс не собирается отпускать игроков по дешевке
UA-Футбол
Новина українською

Исполнительный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар уверяет, что голландский чемпион не собирается снижать цену на своих ключевых игроков.

Читайте такжеВан дер Сар: Не стоит ждать от Аякса 50-процентных скидок на трансферы

"Мы знаем, что наши футболисты хотели бы перейти в лигу с более сильной конкуренцией. Но это может случиться только на условиях Марка Овермарса (спортивный директор) и "Аякса".

Многие клубы пострадают от вируса, но мы в хорошем положении благодаря финансовой политике. Цены на наших игроков не упадут ниже определенного уровня. "Аякс" не продаст своих игроков по дешевке", - приводит слова экс-голкипера NoS.

Отметим, что главная звезда голландцев, Донни ван де Бек, сейчас на радаре у нескольких грандов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) Эдвин ван дер Сар
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...