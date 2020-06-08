Ван дер Сар: Аякс не собирается отпускать игроков по дешевке

Исполнительный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар уверяет, что голландский чемпион не собирается снижать цену на своих ключевых игроков.

"Мы знаем, что наши футболисты хотели бы перейти в лигу с более сильной конкуренцией. Но это может случиться только на условиях Марка Овермарса (спортивный директор) и "Аякса".

Многие клубы пострадают от вируса, но мы в хорошем положении благодаря финансовой политике. Цены на наших игроков не упадут ниже определенного уровня. "Аякс" не продаст своих игроков по дешевке", - приводит слова экс-голкипера NoS.

Отметим, что главная звезда голландцев, Донни ван де Бек, сейчас на радаре у нескольких грандов.