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Голубые пиксели? Аякс продемонстрировал новую выездную форму на сезон-2020/21

Нидерланды
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Голубые пиксели? Аякс продемонстрировал новую выездную форму на сезон-2020/21
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Новая экипировка нидерландского "Аякса" от немецкой компании Adidas выполнена в сочетании тонов голубого цвета и специального орнамента, который был популярен около 30-40 лет назад.

Также на футболках, которые представили Донни Ван де Бек и Квинси Промес, красные и белые элементы традиционно символизируют цвета голландского гранда.

Также рекомендуем взглянуть на новую форму мюнхенской "Баварии":

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В статье: Аякс (Амстердам) Адидас футбольная форма
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Источник:
Ajax

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