Голубые пиксели? Аякс продемонстрировал новую выездную форму на сезон-2020/21

Новая экипировка нидерландского "Аякса" от немецкой компании Adidas выполнена в сочетании тонов голубого цвета и специального орнамента, который был популярен около 30-40 лет назад.

Также на футболках, которые представили Донни Ван де Бек и Квинси Промес, красные и белые элементы традиционно символизируют цвета голландского гранда.

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