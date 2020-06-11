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Голубые пиксели? Аякс продемонстрировал новую выездную форму на сезон-2020/21
А у вас какие ассоциации?
Новая экипировка нидерландского "Аякса" от немецкой компании Adidas выполнена в сочетании тонов голубого цвета и специального орнамента, который был популярен около 30-40 лет назад.
Также на футболках, которые представили Донни Ван де Бек и Квинси Промес, красные и белые элементы традиционно символизируют цвета голландского гранда.
Nueva segunda camiseta del #Ajax para la próxima temporada 2020/21 ???????????????? (fotos @AFCAjax) pic.twitter.com/Wc8uWKT1Ug— Esteban Gómez (@mirondo9) June 11, 2020
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