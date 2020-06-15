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Хунтелар продлил контракт с Аяксом

Нидерланды
(2 голосов)

"Охотник" задержится до следующего года

Хунтелар продлил контракт с Аяксом
UA-Футбол
Новина українською

Клас-Ян Хунтелар поставил подпись под новым контрактом с "Аяксом". Об этом сообщила пресс-служба чемпиона Голландии.

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36-летний футболист, как минимум, до конца следующего сезона останется в клубе. Форвард - воспитанник "ПСВ", но наибольшего успеха добился именно в Амстердаме. Здесь он провел 241 матч и забил 158 голов. Вместе с "Аяксом" стал обладателем семи трофеев.

Отметим, что даже в 36 лет голландец показывает уровень - в этом сезоне он забил 10 голов и отад 4 ассиста в 29 матчах.

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В статье: Аякс (Амстердам) Клас-Ян Хунтелар
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Комментарии (1)
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nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
15.06.2020 в 19:50
Легенда!
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