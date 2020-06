Хунтелар продлил контракт с Аяксом

Клас-Ян Хунтелар поставил подпись под новым контрактом с "Аяксом". Об этом сообщила пресс-служба чемпиона Голландии.

36-летний футболист, как минимум, до конца следующего сезона останется в клубе. Форвард - воспитанник "ПСВ", но наибольшего успеха добился именно в Амстердаме. Здесь он провел 241 матч и забил 158 голов. Вместе с "Аяксом" стал обладателем семи трофеев.

