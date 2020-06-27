Роббен возобновил карьеру игрока и вернулся в Гронинген

Голландский вингер Арьен Роббен решил возобновить свою футбольную карьеру.

Официальный сатй "Гронингена" сообщил, что 36-летний игрок подписал контракт с клубом. Подробности сделки пока неизвестны.

Завтра, 28-го июня, клуб организует пресс-конференцию с участием Роббена, на которой Арьен расскажет, почему решил вернуться в родную команду.

Роббен выступал в своей карьере за "Гронинген", "ПСВ", "Челси", мадридский "Реал" и мюнхенскую "Баварию".