Нидерланды
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Уэсли Снейдер может возобновить карьеру
Голландец готов играть за клуб из родного города?
Бывший плеймейкер сборной Нидерландов Уэсли Снейдер рассматривает возможность возобновления карьеры, сообщил технический директор "Утрехта" Йорди Зайдам.
"Мы со Снейдером всегда поддерживали связь, вопрос о возвращении также обсуждался. Ему нужно время, чтобы подумать, действительно ли он этого хочет, сможет ли снова прийти в форму.
Снейдер в хорошей форме был бы очень интересен "Утрехту", – сказал функционер nu.hl.
Утрехт – родной город Снейдера.
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