Уэсли Снейдер может возобновить карьеру

Бывший плеймейкер сборной Нидерландов Уэсли Снейдер рассматривает возможность возобновления карьеры, сообщил технический директор "Утрехта" Йорди Зайдам.

"Мы со Снейдером всегда поддерживали связь, вопрос о возвращении также обсуждался. Ему нужно время, чтобы подумать, действительно ли он этого хочет, сможет ли снова прийти в форму.

Снейдер в хорошей форме был бы очень интересен "Утрехту", – сказал функционер nu.hl.