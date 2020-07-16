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Аякс объявил о подписании 19-летнего полузащитника
Через пару лет продадут его за 50 миллионов
Мохаммед Кудус подписал контракт с "Аяксом". Об этом сообщает официальный сайт амстердамского клуба.
Сумма перехода составила 9 миллионов евро. 19-летний полузащитник подписал с новым клубом пятилетний контракт. Также известно, что в "Аяксе" он будет играть под 20-м номером.
✗ ‘???????? ???????????????????? ????????????’— AFC Ajax (@AFCAjax) July 16, 2020
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Последним клубом в карьере Кудус был датский "Норшелланн", за который он отыграл 28 матчей и забил 12 голов.