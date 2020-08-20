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ПСВ представил третий комплект формы на сезон-2020/2021

Нидерланды
(1 голосов)

Дизайн вдохновлен ежегодным фестивалем света GLOW

ПСВ представил третий комплект формы на сезон-2020/2021
Новина українською

ПСВ Эйндховен представил третий комплект формы на сезон-2020/2021.

Дизайн вдохновлён популярным ежегодным фестивалем света GLOW в Эйндховене, известном как "Город Света".

"Новый третий комплект формы ПСВ сочетает в себе историю и культуру этого города, а красные блики на графике отдают дань уважения фестивалю света GLOW. Ежегодный фестиваль демонстрирует последние инновации в мире искусства, художники и дизайнеры со всего мира представляют свои световые инсталляции", — сообщает пресс-служба Puma.

Сезон-2019/2020 в чемпионате Нидерландов был завершён досрочно. ПСВ завершил розыгрыш на четвёртом месте в турнирной таблице Эредивизии, набрав 49 очков в 26 матчах.

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В статье: ПСВ (Эйндховен) ПСВ
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Комментарии (1)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
20.08.2020 в 16:49
Девочка норм
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