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Роббен провел первый матч после возобновления карьеры

Нидерланды
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Арьен снова в деле

Роббен провел первый матч после возобновления карьеры
Новина українською

Легендарный вингер Арьен Роббен сыграл первый матч после возобновления карьеры.

36-летний ветеран вышел в стартовом составе "Гронингена" в товарищеской игре с "Алмере Сити". Роббен провел на поле 30 минут, после чего был заменен. "Гронинген" к тому моменту проигрывал со счетом 0:1. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Напомним, в июле 2019-го года Роббен объявил о завершении карьеры. Однако спустя год Арьен решил вернуться, получив предложение от родного "Гронингема", выпускником которого он является.

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В статье: Арьен Роббен Гронингем (Нидерланды)
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