Блинд рухнул на газон во время спарринга – у Дэйли отказал сердечный дефибриллятор

В товарищеском матче между "Аяксом" и "Гертой" (1:0) произошел крайне неприятный инцидент. На 79-й минуте спарринга нидерландский защитник Дэйли Блинд вдруг упал на поле.

Портал Goal.com со ссылкой на очевидцев сообщает, что 30-летний исполнитель закричал, указывая при этом на грудь. У Блинда перестал работать имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, который контролирует и регулирует сердечный ритм.

Horrible to watch. Hope Daley Blind is okay. His heart defibrillator went off during a pre season friendly against Hertha Berlin. pic.twitter.com/A5MoNsjPZn