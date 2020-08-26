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Блинд рухнул на газон во время спарринга – у Дэйли отказал сердечный дефибриллятор

Нидерланды
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К счастью, голландец в порядке

Блинд рухнул на газон во время спарринга – у Дэйли отказал сердечный дефибриллятор
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В товарищеском матче между "Аяксом" и "Гертой" (1:0) произошел крайне неприятный инцидент. На 79-й минуте спарринга нидерландский защитник Дэйли Блинд вдруг упал на поле.

Читайте также"Нет чувства лучше этого". Блинд впервые за 2 месяца сыграл за Аякс, ранее у него обнаружили миокардит

Портал Goal.com со ссылкой на очевидцев сообщает, что 30-летний исполнитель закричал, указывая при этом на грудь. У Блинда перестал работать имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, который контролирует и регулирует сердечный ритм.

Отметим, что все обошлось, Блинд даже покинул поле самостоятельно. Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг сообщил, что здоровью его футболиста ничего не угрожает. Напомним, миокардит у Дэйли обнаружили в декабре прошлого года.

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В статье: Герта (Берлин) Аякс (Амстердам) Дэйли Блинд Дейли Блинд
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