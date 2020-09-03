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АЗ теряет одного из защитников накануне матча с Динамо

Нидерланды
(1 голосов)

Отправлен в аренду

АЗ теряет одного из защитников накануне матча с Динамо
UA-Футбол
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Нидерландский "АЗ" принял решение отправить в аренду защитника Томаса Ауэяна.

Новым клубом игрока стал "Удинезе". Арендная сделка, по официальным данным, рассчитана до лета 2021-го года. За итальянцами также остается право выкупа.

Ауэян - 23-летний защитник, имеющий опыт игры за молодежную сборную Голландии. В прошлом сезоне за "АЗ" отыграл 19 матчей, в которых совершил три результативных действия (1+2).

Отметим, что 15-го сентября "АЗ" сыграет против "Динамо" в квалификации Лиги Чемпионов.

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В статье: Удинезе (Удине) АЗ (Алкмаар) Томас Ауэян
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