Подготовка к Динамо. Голландский АЗ провел спарринг против Гента

"АЗ" Алкмаар продолжает готовиться к старту сезона. Уже 15-го сентября их будет ждать в Лиге Чемпионов киевское "Динамо".

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Голландский клуб сегодня провел контрольный матч против "Гента". Оба клуба играли без некоторых основных футболистов, которые поехали в расположения сборных. Среди них - украинцы Яремчук и Пластун.

Основные события игры произошли во втором тайме, когда "АЗ" и "Гент" обменялись голами. Сначала бельгийцы вышли вперед (спасибо Нгадё-Нгаджуи), но ближе к концу встречи сравнял счет Сугавара. Итог - ничья 1:1.

Интересный факт - если "АЗ" пройдет "Динамо", а "Гент" - "Рапид", то бельгийцы и голландцы сыграют в плей-офф ЛЧ.