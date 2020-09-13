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Роббен получил травму в первом официальном матче после рестарта карьеры

Нидерланды
(1 голосов)

Арьен отыграл только 30 минут в матче с "ПСВ"

Роббен получил травму в первом официальном матче после рестарта карьеры
Новина українською

В матче первого тура Эредивизи "Гронингем" дома проиграл "ПСВ" со счетом 1:3.

Вингер хозяев Арьен Роббен вышел на этот поединок в стартовом составе, но на 30-й минуте уже покинул поле... 36-летний игрок получил травму, вместо Арьена на поле вышел молодой полузащитник Томаш Суслов.

Этот матч стал первым официальным поединком для Роббена после возобновления игровой карьеры.

До этого в последний раз в чемпионате Нидерландов Арьен выходил в далеком 2004-м году - в составе "ПСВ".

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В статье: Арьен Роббен ПСВ (Эйндховен) Гронинген Эредивизие
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Комментарии (1)
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Djibouti (Djibouti)
13.09.2020 в 21:18
Суслов и гол забил
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