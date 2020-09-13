Роббен получил травму в первом официальном матче после рестарта карьеры

В матче первого тура Эредивизи "Гронингем" дома проиграл "ПСВ" со счетом 1:3.

Вингер хозяев Арьен Роббен вышел на этот поединок в стартовом составе, но на 30-й минуте уже покинул поле... 36-летний игрок получил травму, вместо Арьена на поле вышел молодой полузащитник Томаш Суслов.

Этот матч стал первым официальным поединком для Роббена после возобновления игровой карьеры.

До этого в последний раз в чемпионате Нидерландов Арьен выходил в далеком 2004-м году - в составе "ПСВ".