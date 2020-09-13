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Роббен получил травму в первом официальном матче после рестарта карьеры
Арьен отыграл только 30 минут в матче с "ПСВ"
В матче первого тура Эредивизи "Гронингем" дома проиграл "ПСВ" со счетом 1:3.
Вингер хозяев Арьен Роббен вышел на этот поединок в стартовом составе, но на 30-й минуте уже покинул поле... 36-летний игрок получил травму, вместо Арьена на поле вышел молодой полузащитник Томаш Суслов.
Этот матч стал первым официальным поединком для Роббена после возобновления игровой карьеры.
До этого в последний раз в чемпионате Нидерландов Арьен выходил в далеком 2004-м году - в составе "ПСВ".
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13.09.2020 в 21:18
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