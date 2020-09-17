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Не разрешили. В Нидерландах производитель секс-игрушек планировал стать спонсором клуба

Нидерланды
(4 голосов)

"Эммен" – слышали о такой команде?

Не разрешили. В Нидерландах производитель секс-игрушек планировал стать спонсором клуба
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Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) не разрешил руководству "Эммена" заключить спонсорский договор с производителем секс-игрушек EasyToys. Планировалось, что компания станет титульным спонсором клуба, а "Эммен" получил бы по контракту полмиллиона евро за сезон, как сообщает Goal.com.

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KNVB запретила данную сделку, сославшись на следующий пункт правил отношений со спонсорами в чемпионате Нидерландов: "Спонсорские контракты не могут противоречить любым законам, общественному порядку и морали, должны соответствовать чувству вкуса и порядочности".

Генеральный директор EasyToys Эрик Идема остался недоволен решением: "Мы очень разочарованы. EasyToys и "Эммен" – это две успешные компании из одного региона. Мы чувствуем сильную связь с этим клубом, который, как и мы, играет на высшем уровне. Сексуальность по-прежнему является неудобной темой для некоторых, о чем свидетельствует решение KNVB. Тем не менее, наши игрушки есть у двух из четырех голландских семей".

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В статье: Чемпионат Нидерландов Эредивизие Эммен
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Источник:
Goal.com

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