Официально: Франк де Бур - новый тренер сборной Нидерландов

Сборная Голландии официально объявила о назначении нового тренера. Эта честь выпала Франку де Буру.

50-летний наставник подписал с федерацией футбол двухлетний контракт. Он будет работать с командой на ближайшем Евро, который пройдет летом 2021-го, а после будет готовить коллектив к чемпионату мира.

Dit is het Oranje van 17 miljoen bondscoaches…

… én Frank de Boer.#WelkomFrank pic.twitter.com/YNIaOAzjkp — OnsOranje (@OnsOranje) September 23, 2020

В своей тренерской карьере работал с "Аяксом", "Интером", "Кристал Пэлас" и "Атлантой Юнайтед". Практически нигде не был успешен, кроме четырехлетней каденции в Амстердаме.

Отметим, что на Евро Голландия сыграет в одной группе с Украиной.