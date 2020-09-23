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Официально: Франк де Бур - новый тренер сборной Нидерландов
Будет готовить "оранжевых" к Украине
Сборная Голландии официально объявила о назначении нового тренера. Эта честь выпала Франку де Буру.
50-летний наставник подписал с федерацией футбол двухлетний контракт. Он будет работать с командой на ближайшем Евро, который пройдет летом 2021-го, а после будет готовить коллектив к чемпионату мира.
Dit is het Oranje van 17 miljoen bondscoaches…— OnsOranje (@OnsOranje) September 23, 2020
… én Frank de Boer.#WelkomFrank pic.twitter.com/YNIaOAzjkp
В своей тренерской карьере работал с "Аяксом", "Интером", "Кристал Пэлас" и "Атлантой Юнайтед". Практически нигде не был успешен, кроме четырехлетней каденции в Амстердаме.
Отметим, что на Евро Голландия сыграет в одной группе с Украиной.