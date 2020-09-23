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Официально: Франк де Бур - новый тренер сборной Нидерландов

Нидерланды
(1 голосов)

Будет готовить "оранжевых" к Украине

Официально: Франк де Бур - новый тренер сборной Нидерландов
UA-Футбол
Новина українською

Сборная Голландии официально объявила о назначении нового тренера. Эта честь выпала Франку де Буру.

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50-летний наставник подписал с федерацией футбол двухлетний контракт. Он будет работать с командой на ближайшем Евро, который пройдет летом 2021-го, а после будет готовить коллектив к чемпионату мира.

В своей тренерской карьере работал с "Аяксом", "Интером", "Кристал Пэлас" и "Атлантой Юнайтед". Практически нигде не был успешен, кроме четырехлетней каденции в Амстердаме.

Отметим, что на Евро Голландия сыграет в одной группе с Украиной.

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В статье: Нидерланды Франк де Бур
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Комментарии (3)
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hardcorepwnz (Украина)
23.09.2020 в 21:29
Впервые говорю спасибо Барселоне, хоть сборной Украины подарок сделали. Со столь именитым наставником Голландию можно и обыгрывать на Евро
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+1
-1
kalan-86 (Анкара)
23.09.2020 в 22:40
100% он показал «класс» в Атланте, что от футбола команды уже хотелось.
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.09.2020 в 21:10
Новині вже годин 16
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0
0


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