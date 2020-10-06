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28-летний Гетце продолжит карьеру в ПСВ
Стремительное падение
Марио Гетце все-таки смог найти новый клуб. Не из топ-5 чемпионатов.
По данным журналиста Фабрицио Романо, немецкий футболист перейдет в "ПСВ". "Золотой мальчик" подпишет двухлетний контракт. Отмечается также, что у него были предложения из Италии и Германии.
After Van Ginkel, PSV are signing also... Mario Götze! Free agent top deal of the day. Agreement to be completed soon, as per @RikElfrink. Götze turned down 2 bids from Italy, 1 from Bundesliga as Bayern turned down days ago the chance of bringing him back. ???? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2020
Напомним, что Гетце летом покинул "Боруссию". Стороны не продлили контракт.
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