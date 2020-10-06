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28-летний Гетце продолжит карьеру в ПСВ

Нидерланды
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Стремительное падение

28-летний Гетце продолжит карьеру в ПСВ
UA-Футбол
Новина українською

Марио Гетце все-таки смог найти новый клуб. Не из топ-5 чемпионатов.

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По данным журналиста Фабрицио Романо, немецкий футболист перейдет в "ПСВ". "Золотой мальчик" подпишет двухлетний контракт. Отмечается также, что у него были предложения из Италии и Германии.

Напомним, что Гетце летом покинул "Боруссию". Стороны не продлили контракт.

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В статье: ПСВ (Эйндховен) Марио Гётце
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