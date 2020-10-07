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Бавария отдала талантливого хавбека в аренду в ПСВ

Нидерланды
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Поедет за опытом

Бавария отдала талантливого хавбека в аренду в ПСВ
Новина українською

Полузащитник "Баварии" Адриан Файн отправляется в "ПСВ" на правах арендного соглашения – 21-летний хавбек будет набираться игровой практики в чемпионате Нидерландов и Лиге Европы.

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Коренной мюнхенец Файн перешел в "Баварию" в возрасте 7 лет и затем прошел все уровни юношеских и молодежных команд. После того, как он стал основным игроком команды U-23, Адриан отправился получать игровую практику в "Ян Регенсбург" и "Гамбург".

В активе Файна 5 матчей в составе сборной Германии U-21. Отметим, что также "Бавария" отдала в аренду в "Марсель" Микаэля Кюизанса.

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В статье: Бавария (Мюнхен) ПСВ (Эйндховен) Адриан Файн
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Источник:
FC Bayern

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