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АЗ Алкмар сообщил о девяти случаях заражения COVID-19

Нидерланды
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Нидерландский клуб также задели всемирная пандемия

АЗ Алкмар сообщил о девяти случаях заражения COVID-19
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В голландском "АЗ Алкмар" зафиксировано 9 случаев заражения коронавирусом. Как сообщила клубная пресс-служба, заразились четыре игрока первой команды, двое — из молодежки и три сотрудника.

Все они сейчас находятся на самоизоляции и чувствуют себя хорошо.

После 4 туров, сыгранных в чемпионате Нидерландов, АЗ занимает 13-е место в турнирной таблице (3 очка). В Лиге Европы команда попала в одну группу с "Риекой", "Наполи" и "Реалом Сосьедад".

Напомним, что АЗ проиграл "Динамо" в квалификации ЛЧ.

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В статье: АЗ (Алкмаар)
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