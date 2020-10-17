Нидерланды
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АЗ Алкмар сообщил о девяти случаях заражения COVID-19
Нидерландский клуб также задели всемирная пандемия
В голландском "АЗ Алкмар" зафиксировано 9 случаев заражения коронавирусом. Как сообщила клубная пресс-служба, заразились четыре игрока первой команды, двое — из молодежки и три сотрудника.
Все они сейчас находятся на самоизоляции и чувствуют себя хорошо.
После 4 туров, сыгранных в чемпионате Нидерландов, АЗ занимает 13-е место в турнирной таблице (3 очка). В Лиге Европы команда попала в одну группу с "Риекой", "Наполи" и "Реалом Сосьедад".
Напомним, что АЗ проиграл "Динамо" в квалификации ЛЧ.
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