Советский крестный голландского чуда. Нидерланды с тотальным футболом могли и не попасть на ЧМ-1974

На чемпионате мира по футболу-1974 в ФРГ всех покорила и восхитила игра сборной Голландии, явившей публике тотальный футбол. Но немногим известно, что выход Йохана Криуффа и его партнеров в финальную часть первенства мог и не состояться – если бы не щедрый подарок, который преподнес "Оранье" 47 лет назад советский арбитр Павел Казаков.

В клуб великих футбольных держав Голландия вошла в 1970-е, а до этого сборная из Страны тюльпанов представляла собой довольно непритязательного середняка, главной задачей которого было обыграть соседей-бельгийцев. На двух мундиалях, на которых голландцы к тому времени успели засветиться (1934 и 1938), они вылетали после первых же матчей, а на чемпионат Европы не пробивались ни разу. Ситуация начала меняться на заре 1970-х, когда ведущие голландские клубы – "Фейеноорд" (1970) и "Аякс" (1971-73) – четыре года подряд выигрывали Кубок европейских чемпионов.

В отборе на ЧМ-1974 "Оранжевые", которых тогда возглавлял чешский тренер Франтишек Фадронц, попали в одну группу с соседкой-Бельгией и двумя скандинавскими сборными – Норвегией и Исландией. Последние выступили в роли статистов в разборках дуэта фаворитов. Исландцы даже позволили представителям Бенилюкса не лететь к себе на остров, и номинально домашние матчи "викингов" против Голландии и Бельгии также прошли на полях их соперников. "Оранжевые" разгромили островитян со счетом 8:1 и 5:0, "Красные дьяволы" были чуть скромнее – дважды по 4:0. А вот во встречах фаворитов с норвежцами история сложилась по-другому. Бельгийцы вновь одержали две академические победы по 2:0. А подопечные Фадронца, уничтожив северян в родных стенах (9:0), на выезде едва не потеряли очко – решающий гол защитник гостей Барри Хюльсхофф забил лишь за 4 минуты до конца (2:1). Между тем, первое очное рандеву бельгийцев и голландцев, прошедшее в Антверпене, завершилось нулевой ничьей. А значит, обладатель путевки на мундиаль-1974 должен был определиться в последнем туре, в котором соседи-соперники вновь встречались между собой.

К поединку, прошедшему 18 ноября 1973 года на Олимпийском стадионе в Амстердаме, соперники подошли, имея равное количество очков – по 9, но далеко не одинаковое количество забитых и пропущенных голов. У хозяев разница мячей составляла 24-2, у гостей лишь 12-0. А это значило, что голландцев вполне устраивала и ничья, в то время как бельгийцам нужна была только победа. Все ждали, что это будет игра в кошки-мышки, но тренер "Красных дьяволов" Раймонд Гуталс выбрал абсолютно нелогичную на первый взгляд тактику – глухая оборона. Многоопытный наставник небезосновательно полагал, что в открытой игре, да еще и на родном стадионе, Криуфф и компания способны разорвать Бельгию на части. А катеначчо, которого от его команды никто не ждал, должно было, во-первых, слегка дезориентировать и сбить с толку голландцев. А во-вторых, чем дольше на табло оставался бы скользкий нулевой счет, тем больше бы нервничали и переполненные трибуны, и сами игроки соперника.

События в матче развивались по сценарию Гуталса. Бельгийцы установили "автобус" у своей штрафной, напрочь позабыв о контригре. Тем не менее, у голландцев все равно было несколько отличных моментов, но гостей спасла отменная реакция их голкипера Кристиана Пиота. К концу игры "Оранжевые" уже откровенно вымотались от своих безрезультатных атак, все чаще поглядывая на табло. Но их соперники продолжали стоять в обороне. Это выглядело столь же абсурдно, как если бы боксер в финальном раунде боя, понимая, что проигрывает по очкам, не пытался бы нанести сопернику удара. Но на 89-й минуте разыгралась поистине хичкоковская финальная сцена. Бельгийцы соорудили какое-то подобие атаки и заработали свободный удар неподалеку от левого угла штрафной площади хозяев. Капитан гостей Поль ван Химст закрутил мяч к воротам голландцев. Этот навес вроде бы не таил особых угроз для голкипера "Оранжевых" Пита Шрайверса – тот вышел на перехват, и никто из защитников даже не пытался его страховать. Но мяч по дуге начал уходить от кипера – прямо на ногу набежавшему Яну Верхейену, в касание поразившему пустые ворота. Казалось, что гениальный тактический план Гуталса обрек логическое завершение, но тут свое веское слово сказал Человек в черном. Обслуживавший встречу советский арбитр Павел Казаков поднял руку, фиксируя офсайд. Хотя на повторах было четко видно, что в момент удара ван Химста перед Верхейеном находились как минимум трое защитников.

В итоге матч так и закончился – 0:0. Бельгия стала единственной сборной в истории отборочных кампаний ЧМ, которая не пропустила ни единого мяча, но при этом не прошла квалификацию. А Голландия поехала на чемпионат мира в ФРГ, где произвела настоящий фурор, дойдя до финала и покорив своим тотальным футболом всю планету. А ведь если бы не Казаков с его несуществующим офсайдом, футбольный мир так и не узнал бы о Круиффе и его партнерах!

Кстати, немногие знают и о том, что всего за месяц до начала ЧМ-1974 немолодого уже чешского тренера Фадронца, слепившего ту команду, сменил более энергичный голландец Ринус Михелс, которого и принято считать главным творцом тотального футбола. Говорят, не обошлось без участия в интригах Йохана Круиффа и других игроков "Аякса", знавших Михелса по совместной работе в амстердамском клубе. Впрочем, как показал дальнейший ход событий, этот не самый красивый с точки зрения этики ход голландских футбольных властей полностью себя оправдал.