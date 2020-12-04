Нидерланды
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Передумал уходить? Николас Тальяфико решил продлить контракт с Аяксом
А ведь за ним охотились многие гранды
Левый защитник "Аякса" Николас Тальяфико продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба чемпиона Нидерландов.
Аргентинец подписал сделку, которая теперь рассчитана до лета 2023-го года. В текущем сезон левый оборонець успел сыграть 12 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.
Continue? ???????????? / NO ❤️❤️❤️— AFC Ajax (@AFCAjax) December 4, 2020
Congratulations @Nico_Taglia - You’ve reached #Level2023!
Отметим, что летом Тальяфико интересовались "Барселона", "Челси", "Атлетико", "Ман Сити" и "Лестер".
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